Totti, ventisette anni fa l’esordio con la Roma: “Amore senza fine”

E’ il 27 marzo 1993. La Roma sta vincendo per 2-0 sul campo del Brescia, quando, al minuto 83, fa il suo ingresso in campo tra i giallorossi un ragazzino di belle speranze. Si chiama Francesco Totti e riscriverà primati e storia del club capitolino. Il Pupone ricorda con piacere quel momento speciale avvenuto sotto la gestione di Vujadin Boskov. Oggi l’ex capitano della Roma ha diffuso un messaggio speciale attraverso i propri canali social: “Sono passati 27 anni d’amore, di passione, di fedeltà e soprattutto la fortuna di aver indossato l’unica maglia che ho amato veramente… un amore che non avrà mai fine”.