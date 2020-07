Tra Napoli e Milan regna l’equilibrio: al San Paolo termina 2-2. Ibra furioso dopo il cambio

Milan e Napoli escono con un punto a testa dal match del San Paolo. I rossoneri vanno avanti con Hernandez, ma vengono ripresi poi da Di Lorenzo e Mertens. Poco dopo il vantaggio azzurro Maksimovic stende Bonaventura in area di rigore e Kessie pareggia i conti. I partenopei rimangono così fermi al sesto posto, l’ultimo utile per l’Europa. Il Milan di Pioli si blocca dopo due vittorie consecutive e rimane fermo a quota 50.

Primo tempo

La prima parte di gara del San Paolo è caratterizzata da un sostanziale equilibrio tra le due squadre. La prima occasione capita sui piedi di Mertens al 14esimo con il belga che dopo una serpentina impegna Donnarumma costretto a respingere in angolo. Cinque minuti più tardi è ancora il Napoli a farsi vedere con Callejon che costringe il 99 rossonero all’uscita. Il minuto dopo il Milan trova il gol con Theo Hernandez che colpisce al volo su assist di Rebic piegando le mani a Ospina. Al 34esimo un errore di Donnarumma sulla punizione di Insigne permette a Di Lorenzo di insaccare da pochi passi firmando così l’1-1. Nel finale di primo tempo il Napoli cresce, ma il Milan contiene senza rischiare troppo.

Secondo tempo

Nella seconda parte di gara il Napoli ricomincia con più piglio rispetto al Milan. La squadra di Gattuso costringe i rossoneri nella loro metà campo e i continui fraseggi si traducono in gol al 60esimo. Callejon dalla destra serve Mertens in area di rigore. Il tiro del belga è sporcato da Romagnoli e beffa anche Donnarumma che avrebbe potuto fare sicuramente di più. Dopo il gol Pioli decide di togliere Ibrahimovic e lo svedese si accomoda in panchina nervosissimo lanciando anche una bottiglietta. Dieci minuti dopo il gol del Napoli Maksimovic atterra Bonaventura in area di rigore, per Lapenna non ci sono dubbi: calcio di rigore. Dal dischetto Kessie è glaciale e spiazza Ospina per il 2-2.