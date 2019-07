Trabzonspor-Parma, invasore insegue Karamoh ma il giocatore è…troppo veloce

Un buon 2-2 tra Trabzonspor-Parma nell’amichevole giocata sabato sera. Ma a destare curiosità, oltre ai calciatori scesi in campo per le due squadre, specie quella ducale di D’Aversa, è stata un’invasione di campo…andata male.

Infatti, allo scadere del match, durante un’azione solitaria dell’esterno crociato Yann Karamoh, un tifoso avversario ha provato ad invadere il terreno di gioco per inseguire il calciatore. Peccato, però, che l’inseguimento sia durato davvero poco e non per l’intervento delle forze dell’ordine.

TROPPO VELOCE – Siamo al 90′ della partita quando l’invasore fa il suo ingresso in campo eludendo la sicurezza e provando a raggiungere Karamoh impegnato in una fuga solitaria sulla fascia. Il tifoso corre con tutte le sue forze verso l’attaccante ex Inter ma proprio non riesce a raggiungerlo perché l’esterno del Parma è…troppo veloce. Una corsa, quella dell’invasore, che si interrompe quasi subito perché il classe ’98 quasi non lo vede talmente la sua corsa è rapida. Alla fine, un difensore del Trabzonspor riesce a fermare Karamoh con una scivolata ma l’invasore ha già desistito. Poco dopo è stato anche allontanato dal campo. Come detto, la gara si è poi conclusa per 2-2 con una doppietta di un altro velocista di casa ducale Gervinho.