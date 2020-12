Tracollo Juventus: la Fiorentina dilaga, a Torino finisce 3-0

Il 22 dicembre 2020 verrà inserita sicuramente tra le giornate nerissime della storia della Juventus. Dapprima l’annullamento del 3-0 a tavolino contro il Napoli, poi il 3-0 rimediato in campo dalla Fiorentina. E se il ribaltone in tribunale poteva anche essere messo in preventivo, il tracollo sul campo è davvero clamoroso e apre più di un interrogativo. Al contrario, il successo a Torino ridà morale alla Viola, capace di realizzare un capolavoro e di prendere ossigeno nella lotta per la salvezza.

IL MATCH

Bastano due minuti alla Fiorentina per far capire alla Juventus che non sarà una serata semplice. Palla lunga per Vlahovic che galoppa, resiste al ritorno di De Ligt e salta Szczesny con un pallonetto. A complicare i piani di rimonta dei bianconeri ci pensa poi Cuadrado che si fa espellere direttamente al 16′ per un brutto fallo. La Viola controlla la gara e sfiora il raddoppio quando Caceres trova Castrovilli che calcia sul primo palo: miracoloso Szczesny. La Juventus prova a reagire, ma non trova le giuste misure. Il forcing dei bianconeri si fa più intenso nella ripresa, ma l’unica vera palla gol arriva sui piedi di Chiesa che trova Dragowski sulla sua strada. Nel finale è tracollo per gli uomini di Pirlo. Al 76′ Biraghi va al cross e il pallone trova la deviazione involontaria di Alex Sandro. Passano cinque minuti e Caceres fa valere la legge dell’ex, battendo il portiere avversario con un tiro preciso.