Travolgente Inter: 5-0 alla Salernitana e nerazzurri a + 4 sul Milan

Solo una squadra in campo all'Arechi: i campioni d'Italia nerazzurri

Con due gol nel primo tempo e tre nella ripresa, l'Inter si sbarazza della Salernitana che non ha opposto resistenza allo strapotere nerazzuro all'Arechi nel secondo anticipo del venerdì della 18a giornata di Serie A. La sblocca subito Perisic sul corner di Calhanoglu con un preciso colpo di testa. Poi occasioni per Dumfries e Barella, ma anche per Obi. Al 33' bis di Dumfries con un tiro che colpisce la traversa con la palla ricaduta al di là della linea di porta campana. Nella ripresa tris di Sanchez su altro assist di Calhanoglu e poker di Lautaro. Poi al 42' è arrivato anche il gol di Gagliardini. Inter che momentaneamente a + 4 dal Milan che domenica affronterà il Napoli. L'orgoglio e la voglia alla Salernitana non sono bastati per una squadra che oggi è sembrata inadeguata per questa categoria.