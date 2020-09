Tre positivi prima di Sporting-Napoli: amichevole annullata

Il Covid colpisce ancora. Il virus che negli ultimi mesi ha messo in ginocchio il mondo economico e sportivo stoppa ancora una manifestazione. Questa volta si tratta dell’amichevole tra Sporting Lisbona e Napoli.

TRE PORTOGHESI POSITIVI, SPORTING-NAPOLI NON SI GIOCA

La partita era in programma domenica sera alle 20.30, ma 3 giocatori della squadra portoghese sono risultati positivi al Covid-19. Secondo le prime indiscrezioni raccolte da “A Bola” i tesserati in questione sarebbero Cristian Borja, Nuno Santos e Rodrigo Fernandes. L’annuncio è arrivato direttamente dal club azzurro con un comunicato sul sito ufficiale: “La SSC Napoli comunica che l’amichevole con lo @Sporting_CP, in programma alle ore 20:30 italiane, è stata annullata a causa della positività al Covid-19 di alcuni calciatori del club portoghese”.