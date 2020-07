Tre rigori e tanto caldo: al Tardini il Parma batte il Napoli e centra la salvezza

Vittoria importantissima del Parma al Tardini. La squadra di D’Aversa grazie al 2-1 sul Napoli centrano l’aritmetica salvezza, mentre Gattuso incassa la seconda sconfitta dopo la ripresa.

Primo tempo

Nella prima parte di gara i ritmi sono molto bassi complice l’elevata temperatura sulla città di Parma. La prima vera occasione della partita capita sui piedi di Insigne dopo 4 minuti con l’attaccante che calcia in porta dopo l’uno-due con Allan, bravo Sepe a respingere. Parma e Napoli si affrontano molto sulla mediana senza mai affondare il colpo, ma al 30esimo il Parma sfiora il gol con Karamoh. L’ex Inter aggira Meret dopo una pazzia di Meret e sull’assist Siligardi calcia sicuro in porta, ma salva sulla linea Di Lorenzo. Nel finale di primo tempo i ducali passano in vantaggio con il calcio di rigore di Caprari dopo il fallo di Mario Rui su Grassi.

Secondo tempo

Nel secondo tempo i ritmi non si alzano molto. Il Napoli si fa vedere sicuramente di più rispetto ai padroni di casa e dopo 10 minuti trovano il pareggio su calcio di rigore. Nell’azione precedente Grassi aveva respinto con la mano un tiro a botta sicura degli azzurri e dagli undici metri Insigne non sbaglia. Nel corso della gara la squadra di Gattuso tiene il possesso del pallone aspettando il momento giusto per poter affondare il colpo, senza riuscirci. All’86esimo follia di Koulibaly che atterra Kulusevski in area, per Giua non ci sono dubbi: rigore. Dal dischetto lo svedese non sbaglia.