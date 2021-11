Tribunale UE: “Logo Milan non può essere registrato a livello internazionale”

Spiegati i motivi di questa decisione

Il Tribunale dell'Unione europea ha respinto il ricorso del Milan, presentato a giugno del 2020, confermando che il logo del club rossonero non può essere registrato a livello internazionale in quanto sarebbe già in uso in Germania per prodotti di cancelleria. Il problema sta nel fatto che secondo l'azienda, registrando il suo marchio a livello internazionale, ilMilan potrebbe iniziare a vendere gli stessi prodotti facendo così una concorrenza sleale. Secondo l'UE invece, la grande somiglianza fonetica e visiva del marchio "MILAN" comporterebbe il rischio di confusione da parte dei consumatori che impedisce la loro protezione simultanea all'interno dell'Unione europea.