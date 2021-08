Pussetto, Deulofeu e Molina gli autori delle reti

Si è aperto con il successo netto dell'Udinese sul Venezia il secondo turno di Serie A. La squadra di Gotti si porta a 4 punti in classifica battendo il Venezia: alla Dacia Arena il risultato si sblocca con un gol di Pussetto nel primo tempo. Nella ripresa Deulofeu entra e trova il raddoppio, come era successo contro la Juve. In pieno recupero Molina cala il tris.