Tris Lazio a Genoa che non riesce a ritrovarsi in campionato

La squadra di Sarri ha accelerato portandosi sul 3-0 poi un leggero sussulto rossoblu nel finale

Ancora una sconfitta in campionato per il Genoa che perde malamente all'Olimpico contro la Lazio per 3-1 nell'anticipo della 18a giornata di Serie A. La vittoria dei rossoblu' contro la Salernitana in Coppa Italia non ha portato entusiasmo e qualità ai liguri che per almeno 70' sono stati passivi cercando solo di badare a non perdere gli equilibri difensivi. All'Olimpico risultato sbloccato al 36' da Pedro su assist di Felipe Anderson e raddoppio a metà ripresa di Acerbi, di testa sul corner battuto da Luis Alberto. All'81' Zaccagni cala il tris involandosi da solo verso la porta difesa da Sirigu. Nel finale Melegoni accorcia su assist di Cambiaso. Il Genoa deve ritrovarsi visto che oggi le risposte non sono arrivate. La Lazio tocca quota 28 punti e raggiunge la Juventus e la Roma.