Tris Lazio a uno spento Bologna

Biancocelesti si riscattano dopo ko in Coppa Italia

Netto successo della Lazio all’Olimpico contro il Bologna. La squadra di Sarri domina e si riscatta dopo il pesante ko in Coppa Italia con il Milan, portandosi momentaneamente a -3 dal quarto posto. Apre Immobile su rigore (ora a -1 dal record di Piola con la maglia della Lazio in A), nella ripresa si scatena Zaccagni con una doppietta in 10’. Quarta gara in campionato senza subire gol per i biancocelesti, prosegue la crisi del Bologna (un solo punto nelle ultime 5 giornate).