Tris Lazio al Cagliari e per Sarri si aprono le porte dell’Europa

La Lazio torna a vincere dopo due partite senza squilli

Netta affermazione della Lazio sul campo del Cagliari che sembrava rivitalizzato dopo il colpo esterno sul campo del Torino. Stasera all'Unipol Arena i capitolini hanno vinto 3-0 mettendo in ginocchio gli avversari con una gara quasi perfetta. Immobile, su calcio di rigore, porta in vantaggio i biancocelesti eguagliando a quota 143 gol ‘laziali’ Silvio Piola. Il Cagliari fatica a rispondere e quando lo fa viene ‘punito’ in contropiede da Luis Alberto. A inizio ripresa la formazione di Mazzarri prova a segnare ma la Lazio è ancora micidiale. Felipe Anderson scarta tutti e batte Cragno per il 3-0. Nel finale espulso Marusic. Lazio a -1 da Roma e Atalanta.