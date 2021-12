Tris Lazio e la Sampdoria si affloscia già nel primo tempo

Unico neo per i capitolini l'infortunio di Immobile

La Lazio porta via da Genova l'intera posta in palio avendo battuto la Sampdoria con il punteggio di 3-1. Risultato sbloccato dopo 7 minuti da Milinkovic-Savic su assist di Zaccagni, poi la doppietta di Immobile che all'intervallo lascia il posto a Muriqi. Nella ripresa follia di Milinkovic che rimedia un doppio giallo: fallo e proteste, Lazio in dieci. Gol nel finale di Gabbiadini per la Doria. Match comunque amministrato bene dai biancocelesti che adesso sono al settimo posto in classifica. La Sampdoria frena e incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro la Fiorentina.