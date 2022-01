Tris Milan a Roma nervosa a San Siro che chiude in 9

Due rigori per i rossoneri di cui il secondo fallito da Ibrahimovic

Il Milan batte la Roma e momentaneamente si porta a -1 dall'Inter che deve recuperare la partita col Bologna. Match spassosissimo a San Siro: risultato sbloccato dopo 8 minuti da Giroud, che non sbaglia dal dischetto. Rigore provocato da un tocco di braccio di Abraham su un tiro di Theo Hernandez. Al 17' errore di Ibanez, palo di Giroud e raddoppio di Messias. Al 40' Abraham la riapre, nella ripresa Brahim Diaz fa tremare la traversa. Al 74' espulso Karsdorp per doppia ammonizione, in superiorità numerica Leao cala il tris. Poi un'altra espulsione nei minuti di recupero con il rosso a Mancini e Milan che con Ibrahimovic ha sbagliato il rigore del 4-1. La sconfitta ridimensiona la Roma per la corsa Champions mentre il Milan senza tanti calciatori ha colto una occasione importante per avvicinare l'Inter.