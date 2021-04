Troppi infortuni per Mandzukic, lui rinuncia allo stipendio di marzo

A causa dei tanti infortuni, Mandzukic rinuncia allo stipendio del mese di marzo perchè indisponibile

L’approdo di Mario Mandzukic nella Milano rossonera è stato tutt’altro che esaltante. 4 presenze in Serie A, 1 in Europa League, per un totale di 158 minuti. Sul suo scarso minutaggio pesano gli infortuni, che di fatto l’hanno escluso dai giochi da metà febbraio fino alla scorsa giornata, quando ha ritrovato la convocazione contro il Parma. Così, l’ex centravanti della Juventus ha deciso di rinunciare allo stipendio di marzo, in quanto indisponibile. Un nobile gesto da parte sua, commentato dal Presidente del Milan Paolo Scaroni: "Un gesto d'eccezione che dimostra l'etica e la professionalità di Mario Mandzukic e il suo rispetto per il Milan. Il club avrà cosi la possibilità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan per progetti a favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa, in cui lo sport è strumento di inclusione sociale".