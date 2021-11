Turchia, Kuntz: “Calhanoglu un leader. Se avesse calciato il secondo rigore…”

Il ct della Turchia Stefan Kuntz esalta le qualità di Hakan Calhanoglu, protagonista nel derby di Milano

Era l'uomo più atteso nel derby di Milano e non ha certamente deluso le aspettative. Hakan Calhanoglu ha sbloccato la stracittadina su calcio di rigore e poi ha esultato polemicamente rivolgendosi ai suoi ex tifosi, quelli del Milan. I rossoneri si sono consolati con il pari nel match ottenuto grazie all'autogol di De Vrij, ma lo smacco per il gol rimediato dal trequartista turco resta agli occhi della tifoseria. Il coraggio nel prendersi una simile responsabilità è piaciuto al Commissario Tecnico della Turchia Stefan Kuntz, che ha spiegato a Trt il suo punto di vista: "Nella partita di ieri contro il Milan, Hakan avrebbe potuto calciare anche il secondo rigore. Chissà, in quel modo l'Inter avrebbe potuto vincere. Può essere un leader della Nazionale? Ne abbiamo tanti di leader. Sebbene Hakan non sia uno che alza la voce, si fa sentire molto con la sua presenza e con gli atteggiamenti sul campo".