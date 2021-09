Tutti pazzi per Osimhen ma il Napoli sa come blindarlo: la mossa di De Laurentiis

L'attaccante non smette di segnare e sta trascinando il suo Napoli

Redazione ITASportPress

Victor Osimhen è senza dubbio la nota più lieta del Napoli in questo avvio di stagione. Il centravanti ha cominciato alla grande la nuova annata e le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione delle big europee. Come scrive Sportmediaset, Chelsea, i due club di Manchester, Real Madrid e Psg avrebbero messo gli occhi sul centravanti nigeriano che, per ora, sta facendo le fortune della squadra di De Laurentiis.

Per il Napoli ovviamente Osimhen è incedibile e il suo valore, dal momento dell'acquisto, è quasi raddoppiato arrivando a 120 milioni. Per il presidente Aurelio De Laurentiis, il nigeriano non sarà messo sul mercato e addirittura l'anno prossimo potrebbe arrivare una super proposta di rinnovo di contratto. Da quanto si apprende, il patron vorrebbe proporgli di allungare fino al 2026 l'attuale accordo in scadenza nel 2025 con un ingaggio da 4,5 milioni a stagione.

Per Osimhen quattro gol e un assist in Serie A in cinque gare, a cui va aggiunta la doppietta in Europa League contro il Leicester.