Udinese-Atalanta: la Dacia Arena ospita una Dea distratta dalla Champions

Domenica 6 dicembre alle 15, l’Udinese affronterà l’Atalanta per continuare l’ottimo momento di forma, che l’ha portata non solo a battere il Genoa in casa, ma soprattutto a schiantare la Lazio all’Olimpico nello scorso turno. Gli ospiti potrebbero infatti risentire del fondamentale match di mercoledì prossimo, quando ad Amsterdam contro l’Ajax si giocheranno il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. L’Atalanta viene data per favorita dai siti di scommesse sportive con una quota di 2.05 contro 3.55 dell’Udinese, ma in realtà potrebbe non essere così, vediamo perché.

SORPRESE

Sia Udinese sia Atalanta sono state le grandi sorprese nell’ultimo turno di campionato. In pochi, infatti, si sarebbero aspettati la vittoria delle zebre sul campo della Lazio e il tonfo interno della Dea contro il Verona. Ma se i bianconeri venivano da una vittoria e un pareggio in Serie A, i nerazzurri non assaporano la gioia dei tre punti da oltre un mese, quando sbancarono lo Scida di Crotone per 1-2. Siamo ancora nelle fasi iniziali del campionato, ma l’Atalanta non può permettersi ulteriori passi falsi, per non allontanarsi troppo dalla zona-Europa.

CHI IN CAMPO?

Lato formazione, sia Gotti sia Gasperini avranno le loro belle gatte da pelare. Anche se non sono state confermate, si parla di numerose positività al Covid-19 tra le fila dei padroni di casa: da Okaka a Nestorovski, passando per De Maio e Mandragora, diversi titolari potrebbero essere costretti a guardare la partita da casa. Se porta e difesa non dovrebbero essere toccate da defezioni, è il reparto arretrato quello più colpito: Pussetto e Forestieri potrebbero partire dal 1’, anche se Deulofeu scalpita.

L’Atalanta deve fare i conti con il doppio appuntamento ed è probabile che faccia riposare qualche uomo chiave. Sportierllo sarà sicuramente a difesa della porta, visto che Gollini è ko, mentre in difesa Palomino potrebbe concedere a Djimsiti un turno di riposo. Anche Hateboer rischia la panchina a favore di Depaoli, con Pessina preferito a Freuler in mezzo al campo. Davanti, Zapata ha bisogno di rifiatare: pronto Muriel per fare coppia con Ilicic, un duo ispirato con ogni probabilità dal ‘Papu’ Gomez.