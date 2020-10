Udinese, Bonifazi: “Questo club ha un’organizzazione da top, sento troppe critiche”

Kevin Bonifazi, attuale difensore dell’Udinese, ha parlato a Udinese TV dell’attualità di casa friulana, con i bianconeri di Gotti reduci dal ko per 3-2 di Firenze.

LE PAROLE DI BONIFAZI

“L’Udinese ha un’ organizzazione che è da top club. Per il resto sono rimasto molto a casa per evitare il rischio contagio e mi dispiace ancora di non aver potuto visitare Udine e in generale tutta la regione – ha spiegato il difensore. Ho saltato la preparazione, alla Spal mi limitavo e quando sono arrivato a Udine ero indietro. Poi grazie allo staff dell’Udinese in 20 giorni mi sono rimesso in pari, anzi forse adesso sto meglio di prima. Ad oggi mi sento bene, ma solo sul campo posso capire se la preparazione ha dato i suoi frutti”. Kevin Bonifazi si è poi soffermato sulla questione critiche: “Sono state dette molte cose, alcune giuste altre opinabili e va bene. Penso che se un paio di episodi ti girano a favore, il discorso cambia. La squadra è molto forte come sappiamo che dobbiamo dare di più tutti