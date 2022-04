Udinese, Cioffi: “A Firenze serviva un’impresa e c’è stata”

L'analisi del mister friulano dopo il 4-0 di Firenze

Il successo esterno dell'Udinese sul campo della Fiorentina è davvero sorprendente per il risultato. Il tecnico Gabriele Cioffi ha commentato la prova della sua squadra: "È stata una gara tutta d'un fiato, è stato fatto un lavoro titanico da Becao e Nuytinck. Serviva un'impresa e c'è stata: è della squadra, non dei singoli. Vincere a Firenze dopo 15 anni? Era uno dei nostri obiettivi, quello principale è non sedersi, restare vivi, sfruttare ogni partita cercando il massimo. In ferie si va il 22 maggio. Ora ricarichiamo le pile perché sfidiamo l'Inter, la più forte del campionato. Non siamo arbitri dello scudetto, ma daremo tutto contro l'Inter e lo avremmo fatto anche se avessero già vinto il campionato".