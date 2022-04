Udinese, Cioffi: “L’Inter sarà affamata ma noi lo saremo di più”

Il tecnico friulano ha presentato il match di domani contro l'Inter

L'Inter dopo il ko di Bologna, per sperare ancora nello scudetto deve vincere domani alla Dacia Arena. Ma l'Udinese è un ostacolo difficile da scavalcare e mister Gabriele Cioffi ai microfoni di Udinese Tv ha presentato il match: "Affrontiamo i Campioni d'Italia che lavorano insieme dal 2019. Ci arriviamo emozionati, ambizioni e mentalizzati. Emozionati perché gare come questa generano emozioni visto che ci aspettiamo di giocare in una Dacia Arena piena, ambiziosi perché credo che un giocatore debba sognare sempre l'impresa e mentalizzati perché sappiamo che sarà una partita di fatica, sofferenza e sacrificio. Ci aspettiamo un'Inter cattiva, decisa ed affamata ma noi lo saremo di più. Per quanto riguarda le assenze, non bado alle nostre figuriamo se guardo quelle loro".