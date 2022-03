Udinese, Cioffi: “Mi aspetto Sampdoria che ha preso piena identità del suo allenatore”

Il tecnico dell'Udinese ha presentato il match contro l'Udinese

Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese ha presentato la gara di domani contro la Sampdoria. Queste le sue parole: " Mi aspetto una squadra che ha voglia di rivalsa dopo la gara di Bergamo. Ha eseguito due grandi prestazioni contro Sassuolo ed Empoli. Mi aspetto una Sampdoria che ha preso la piena identità del suo allenatore, mi aspetto la Sampdoria di Giampaolo. Al di là dei moduli le partite si preparano in base ai principi di gioco dell'allenatore che si affronta, che è colui che conduce la squadra. La settimana di lavoro è andata molto bene. Durante la settimana cerchiamo sempre di consolidare quello che stiamo facendo o migliorare il migliorabile. Bram è un giocatore importantissimo che considero un titolare indipendentemente che giochi, entri o stia in panchina. Lo stiamo recuperando, non è ancora al pieno ma lui ci vuole essere e non vediamo l'ora di rivederlo in campo con noi".