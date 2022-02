Udinese, Cioffi: “Verona segnato 4 gol con 5 tiri, noi nessuno con 21…”

Il tecnico dell'Udinese ha analizzato il match perso a Verona

Una sconfitta pesante per l'Udinese guardando il risultato (4-0) ma la prestazione dei friulani al Bentegodi non fotografa la gara in maniera giusta. Il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni di Udinese TV al termine della gara odierna contro il Verona. Queste le sue dichiarazioni: "Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, l’atteggiamento è stato quello giusto. La volontà è stata quella di una squadra che vuole andare a riagguantare il risultato e a larghi tratti abbiamo condotto la partita. Dobbiamo accettare la realtà: abbiamo subito 4 goal e in settimana andremo a lavorare sugli aspetti che hanno portato a questi goal. Siamo professionisti è giusto essere abbattuti, da domani si deve ripartire pensando al futuro. La strada da mantenere è questa, come ha dimostrato l'atteggiamento. Il Verona ha segnato 4 goal con 5 tiri nello specchio, noi nessuno con 21 tiri. Il calcio è questo, va accettato. La consapevolezza di una squadra che lotta e sta bene ci deve essere ma è chiaro che se si prendono 4 goal qualche difficoltà c’è e quindi bisogna lavorare su quello che perfetto non è".