Udinese da titolo con Guidolin: “Se solo avessimo tenuto Sanchez e Di Natale…”

L'ex tecnico ricorda la sua esperienza con i friulani

Per il ventiseiesimo anno consecutivo, l'Udinese ha mantenuto la categoria in Serie A. Il risultato dei friulani è assolutamente notevole, specialmente tenendo conto delle possibilità economiche del club. La squadra bianconera, però, ha avuto anche la chance di lottare per i piani alti, chiudendo con Francesco Guidolin al quarto posto nel 2011 e al terzo nell'anno seguente. I migliori risultati della storia del club insieme alla terza piazza del 1998 con Alberto Zaccheroni.