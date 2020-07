Udinese, De Paul è sicuro: “Vincere contro la Roma ci può far bene”

L’Udinese si impone sulla Roma. Tra i friulani brilla particolarmente Rodrigo De Paul. Il fantasista argentino racconta le sue sensazioni dopo il match ai microfoni di Sky: “Sapevamo che stavamo facendo cose buone. Contro Torino e Atalanta non siamo stati fortunati e abbiamo perso per dettagli. Oggi però ho detto ai compagni che vincere all’Olimpico ci avrebbe fatto bene. Noi abbiamo attaccanti da nazionale. Il nostro problema è non far arrivare il pallone nel miglior modo possibile. Mi piace giocare a tutto campo. Lavoro fisicamente con un doppio allenamento. Devo continuare con la nazionale, anche se ancora mi manca tanto”.