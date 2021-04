Udinese, De Paul: “Felice per Molina. E pensare che eravamo quasi ultimi…”

Il fuoriclasse argentino commenta la prestazione della sua squadra

Lo stesso De Paul è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match: "Meritavamo una partita così. E pensare che a inizio anno eravamo quasi ultimi. Siamo un grande gruppo. Era importante vincere, anche se avrei preferito non incassare due reti. Udinese argentina? Con Pereyra mi trovo anche senza dover parlare. Sono contento per Molina che ha avuto una settimana difficile. Deve essere felice per la partita e per il gol. Oggi avrà modo di festeggiare. Come persona è molto positivo, ascolta sempre. Quando gli riesce qualcosa di buono, siamo ancora più felici"