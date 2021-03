Udinese, De Paul fissa l’obiettivo: “Voglio divertirmi con Messi e Lauraro in Copa America”

Breve rincorsa, palla da una parte e portiere dall’altra. Rodrigo De Paul si conferma bestia nera del Genoa nel match contro l’Udinese e giocatore di altissimo livello. L’attaccante argentino è ormai uno dei protagonisti del campionato italiano e sta attirando l’attenzione di diversi top club.

OBIETTIVO

Ai microfoni di Dazn, De Paul racconta le sue sensazioni: “Nel finale potevamo buttare tutto il nostro sforzo nel finale, dovevamo stare più attenti. Comunque continuiamo a ottenere risultati positivi, raggiungere quota 40 e quest’anno non è facile. Quando andiamo in svantaggio è difficile, in Serie A le squadre sono fortissime e, quando segnano, si chiudono. Il gol è arrivato e sono felice, ma quando faccio assist sono più contento. Messi e Lautaro sono fortissimi, ma io lavoro tutti i giorni per arrivare a divertirmi con loro in Nazionale. Sarebbe bello arrivare alla Coppa America e alle qualificazioni per i Mondiali in una buona forma sarebbe la cosa migliore, se loro stanno bene ci possiamo divertire. Siamo una squadra, lottiamo ogni giorno, Vedere questa squadra allenarsi mi fa piacere. Molina sta facendo molto bene, è in una condizione positiva e l’abbiamo accolto bene. Conosciamo le qualità di Musso e con Pereyra è come giocare con un uomo in più, ha giocato in finale di Champions e ha vinto Scudetti. Io lavoro tantissimo, e quello alla fine paga sempre”.