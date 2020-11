Udinese, De Paul: “Avevamo bisogno di muovere la classifica. Siamo tutti con Gotti”

Rodrigo De Paul cerca di trarre gli aspetti positivi dal pareggio strappato dall’Udinese al Mapei Stadium: “Quello ottenuto oggi è un punto che andava ottenuto in tutti i modi – spiega De Paul a Sky – , magari in un altro momento della stagione avremmo potuto fare anche meglio. Loro sono forti, giocano sempre palla a terra ed erano difficili da fermare, ma noi avevamo un grande bisogno di muovere la classifica per poter lavorare meglio. Io voglio sempre fare il meglio, da capitano devo dare l’esempio, alcuni momenti non sono facili ma quando vado in campo cerco di essere concentrato solo sull’Udinese lasciando fuori tutto il resto. Fino a due mesi fa abbiamo mostrato un bel calcio, abbiamo battuto la Juventus e siamo usciti vincenti dall’Olimpico. L’importante oggi era tenere la porta inviolata visto che abbiamo sempre subito almeno una rete.”. Poi belle parole nei confronti di Gotti: “Il mister sta dando tutto per noi, è uno sempre presente, arriva al campo la mattina presto e va via a tarda notte. Siamo tutti con lui”.