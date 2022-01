Udinese, depositato ricorso al giudice sportivo per match contro Atalanta

Il direttore generale del club Pierpaolo Marino aveva definito i suoi giocatori come "martiri" e aveva parlato di "partita senza senso"

La sconfitta pesante per 6-2 contro l'Atalanta ieri ha fatto esplodere il dg dell'Udinese Pierpaolo Marino che ha detto nel post gara che i calciatori sono dei martiri e di non aver gradito la decisione di giocare in relazione alla situazione dei contagi della rosa e dello staff. Questa sera il comunicato del club friulano che ha deciso di presentare ricorso: Udinese Calcio comunica di aver depositato un preannuncio di ricorso al Giudice Sportivo della Lega Serie A avverso la regolarità della gara di campionato Udinese - Atalanta disputatasi il 9 gennaio 2022.