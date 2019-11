Udinese, esonerato Tudor

La notizia era nell’aria, ma adesso sembra essere diventata realtà: Igor Tudor non è più l’allenatore dell’Udinese.

Il tecnico paga caro le ultime sconfitte subite dai friulani con ben 11 reti prese in due gare. In attesa del comunicato ufficiale della società, come spiega Sky Sport, la gestione della squadra è stata affidata a Luca Gotti che andrà in panchina nella sfida contro il Genoa. Successivamente verrà scelto un nuovo allenatore. In questo momento l’Udinese si trova al 14esimo posto in classifica a quota 10 punti.