Udinese fa harakiri e Ronaldo regala tre punti d’oro alla Juventus

Partita molto sofferta per la squadra bianconera

La Juventus vince a Udine per 2-1 dopo aver sofferto parecchio contro un avversario ostico che però ha commesso due ingenuità nel finale che sono costate carissimo. Un episodio (fallo di mano di De Paul) ha cambiato la partita e protagonista è stato Cristiano Ronaldo che con una doppietta in sei minuti ha ribaltato i friulani. Match intenso e anche nervoso tra l'Udinese e la Juventus con i padroni di casa in vantaggio con un gran destro a incrociare di Molina su assist di De Paul: Juve sorpresa da un calcio piazzato battuto rapidamente dall'Udinese. All'82' un braccio largo di De Paul in occasione di una punizione di Ronaldo provoca un rigore che CR7 trasforma. Allo scadere ancora il portoghese firma la rimonta di testa. Per la Champions League è una vittoria preziosissima.