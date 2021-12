Udinese, fiducia Deulofeu: “Abbiamo qualità per raggiungere nostri obiettivi”

L'attaccante parla del momento dei friulani

OBIETTIVI - "Stiamo lavorando per raggiungere i nostri obiettivi. La situazione non è la migliore, dobbiamo migliorare, ma credo che abbiamo tutte le carte in regola per farlo", ha detto con fiducia Deulofeu. Poi a livello personale: "Personalmente mi sto godendo molto l'esperienza a Udine, il mio secondo anno sta andando decisamente meglio del primo. Nella passata stagione ho avuto infortuni e operazioni, ma ora posso finalmente avere continuità in allenamento e mi sto esprimendo quindi al mio livello in partita. Sono davvero felice".