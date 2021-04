Udinese, Forestieri: “Di Natale e Sanchez mi sbarravano la strada. Ora voglio rimanere”

L’attaccante dell’Udinese Fernando Forestieri ha concesso una lunga intervista a Il Gazzettino. L’argentino ha ripercorso le tappe della sua carriera, il suo primo approdo in Friuli e le prossime sfide della squadra bianconera. Queste le sue parole: “Quando sono arrivato a Udine (nel 2009 ndr) mi sono accorto che a mia disposizione c’era tutto per permettermi di crescere, per trovarmi a mio agio, una valida struttura, un bravo allenatore, idem i dirigenti, staff sanitario di qualità, come del resto le attrezzature e i servizi. Speravo davvero di potermi affermare, ma… Il problema, se di problema è il caso di parlare, è che nell’Udinese c’erano mostri sacri, Di Natale, Sanchez, poi ancora Pepe, Floro Flores, che mi sbarravano la strada“.

“D’accordo con la società, che nel frattempo mi aveva riscattato dal Genoa, ho tentato la fortuna in Liga, nel Malaga, poi la società friulana mi ha prestato all’Empoli, in seguito al Bari, dove non ho giocato molto, con alterna fortuna. Il presidente Pozzo (Gino), però, ha sempre avuto fiducia in me, mi ha portato al Watford, ho vinto la Championship, poi ho militato in Premier League“.

“Conto di rimanere, più forte. Perché, come detto, mi trovo in un club organizzato, che ti mette a disposizione tutto quello che serve per poter crescere. E vi assicuro che sotto questo punto di vista l’Udinese ha ben pochi rivali in campo europeo“.

Sui prossimi impegni e la sua posizione in campo: “In carriera ho ricoperto più ruoli, davanti e in mezzo. In questo campionato ho fatto anche il terzino, a Roma, contro la Lazio. Quel giorno abbiamo dimostrato di essere una squadra di valore, ognuno aiutava l’altro. Ma c’è un allenatore che deve decidere, in primis, perché non diamo mai per scontato ciò che non è. Mi sta bene tutto e sono pronto a posizionarmi nella zona di campo che il mister ritiene più opportuna. Punteremo al successo, come sempre. Però non esageriamo, ho visto anche cose positive, sia contro la Lazio che a Bergamo“.