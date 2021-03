Udinese, Forestieri: “Nel nostro spogliatoio c’è armonia. Facciamo 7 punti e vediamo dove possiamo arrivare”

L’attaccante dell’Udinese Fernando Forestieri è stato protagonista di Udinese Tonight, dove ha parlato dei suoi desideri in vista della prossima stagione, ma non senza distogliere l’attenzione dal finale di questo campionato: “Se questo gruppo dovesse rimanere anche il prossimo anno sarebbe bellissimo perché c’è armonia nello spogliatoio – spiega l’attaccante friulano – . Siamo concentrati sulle partite, le prepariamo bene, vogliamo vincerle. Al nostro obiettivo mancano solo sette punti e poi vedremo dove possiamo arrivare, se continuiamo a giocare con questa mentalità possiamo sicuramente fare qualcosa di bello. Lottare per i tuoi compagni è la cosa più bella – conclude l’attaccante dell’Udinese – .

Ibrahimovic: “Dopo i 30 anni sono diventato ancora più forte. Il mio problema è non essere mai soddisfatto”