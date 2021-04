Udinese, Forestieri: “Rimane il rammarico perché sapevamo di poter fare qualcosa di grande”

L’attaccante dell’Udinese Fernando Forestieri ha parlato ai microfoni di Udinese Tv della sconfitta sul terreno dell’Atalanta: “Sì è visto benissimo anche da fuori che è stata una partita tosta, loro poi giocano insieme da molto tempo e si conoscono e questo è importante per loro. Noi abbiamo provato a fare il nostro gioco ma è stata dura. Ormai questa partita è andata ma abbiamo visto che quando siamo andati avanti abbiamo fatto male all’avversario e nel finale abbiamo spinto molto. Rimane il rammarico perché sapevamo di poter fare qualcosa di grande ma ce l’abbiamo messa tutta in campo per provarci. Ora dobbiamo metterci alle spalle questa sconfitta e recuperare subito, oggi eravamo venuti qua a fare punti ma purtroppo non ci siamo riusciti nonostante una buona prestazione. Io personalmente mi sento molto bene, ormai so di poter dare sempre una mano alla squadra e quando mi chiamano io sono pronto”.