Udinese-Genoa, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la sfida delle 12:30

Tutto pronto per il lunch match della 14^ giornata di Serie A. In campo Udinese-Genoa che daranno inizio alle partite domenicali del turno di campionato. Mister Gotti da una parte e Shevchenko dall'altra hanno le idee chiare sull'obiettivo da raggiungere: portare a casa i tre punti.

I padroni di casa cercano la vittoria per mettere al sicuro la panchina di mister Gotti che nelle ultime giornate sembra essere in bilico. In casa Grifone, il neo mister Shevchenko cerca la prima vittoria da allenatore dei rossoblù dopo il debutto amaro contro la Roma.