Udinese, Gotti: “Al posto di Pirlo non avrei accettato la Juventus. Sarri? Mi disse…”

Il mister dell’Udinese Luca Gotti ha preso la parola a Tiki Taka, dove ha commentato anche l’attualità di casa Juventus. “Al posto di Pirlo, io non avrei accettato la panchina della Juve” – ha affermato Gotti sulla decisione di Pirlo troppo avventata di accettare l’incarico offerto dal patron bianconero Andrea Agnelli – . Gotti però avrebbe apprezzato una chiamata di Sarri per fargli da vice alla Juventus: “Mi sarebbe piaciuto andare a Torino con Sarri, invece… Lui è una persona diretta, mi disse che una volta tornato in Italia avrebbe chiamato il suo storico ex. A Sarri consiglio di andare alla Roma, quei giocatori sarebbero funzionali per le sue idee di calcio” – spiega l’attuale allenatore dell’Udinese a Tiki Taka – .

