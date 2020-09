Udinese, Gotti ammette: “Siamo un cantiere aperto, puniti oltre nostri demeriti”

L’Udinese incassa una nuova sconfitta. Dopo il k.o. rimediato contro l’Hellas Verona nella prima giornata, i friulani cadono contro il neopromosso Spezia e restano senza punti dopo due turni.

LE PAROLE DI GOTTI

Il tecnico Luca Gotti non nasconde la sua delusione ai microfoni di Sky Sport: “Quando si perdono due partite e si totalizzano zero punti in tre giorni, si tende a vedere tutto nero e disastroso. Oggi siamo stati puniti oltre i nostri demeriti. Abbiamo concesso un cross e un gol in contropiede, Musso non ha fatto una parata e abbiamo avuto 3 occasioni clamorose. Dobbiamo considerare tutto, siamo dispiaciuti per aver perso. Non mi è mai capitato di avere 10 indisponibili, per l’Udinese è tantissimo e siamo in emergenza in ogni reparto. Il tempo ci consegnerà soluzioni ed esperienza per gestire questo tipo di partite.Dovremmo mettere un ragazzo che esordisce nelle migliori condizioni. Questa Udinese è un cantiere aperto”.