Udinese, Gotti: “Atteggiamento giusto, abbiamo le qualità per allontanarci dalla zona calda”

L’Udinese deve accontentarsi dello 0-0 nel match interno con il Verona. Queste le parole del tecnico Luca Gotti al termine del match.

ATTEGGIAMENTO – “Non abbiamo mai avuto problemi di concentrazione, va tenuto conto anche delle qualità degli avversari. Oggi è stata una gara tosta, giocata contro una squadra in grande salute e molto pericolosa. Noi abbiamo avuto il giusto atteggiamento, se non si riesce a segnare bisogna fare almeno 0-0. Lasagna? È stato molto bravo anche oggi, i nostri attaccanti sono molto connessi con la squadra: sono uno dei motivi per cui la nostra formazione ha trovato delle sicurezze. Noi dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme, i gol arriveranno. I falli su De Paul? Gli arbitri del nostro campionato sono tutti bravi, lasciamo a loro il compito di fare delle valutazioni. Classifica? Le tre sconfitte di fila ci hanno riavvicinato alla zona salvezza, ma lo sapevamo fin dall’inizio che sotto ci sono delle squadre che hanno le qualità per fare punti, così come le abbiamo noi”.