Udinese, Gotti: “Blackout eccessivo, bravi a far valere le nostre qualità”

Tre punti per continuare a sognare una stagione ricca di soddisfazioni: l’Udinese sembra aver trovato il giusto ritmo per continuare a macinare successi pesanti. L’ultimo è arrivato contro il Torino con un 3-2 importantissimo. I friulani sono scatenati, trascinati dal solito Rodrigo De Paul e dai gol di Ilija Nestorovski.

LE PAROLE DI GOTTI

Il tecnico Luca Gotti analizza i lati positivi e i difetti della prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Capita fare un errore cercando di fare una cosa giusta, perché la giocata fatta da Musso e Samir concettualmente era giusta. La palla poi è rimasta sotto, poi Bonazzoli nel pressing è stato bravo. Dispiace, però il blackout è eccessivo, quello fatico di più a digerirlo, poi chiaramente la bravura nel tornare in vantaggio valgono la sofferenza. Credo che i risultati in A non si possano ottenere senza certe componenti. Noi abbiamo le nostre qualità, ma si possono farle fruttare solo se giochi in un certo modo e mi sembra che siamo sul percorso giusto. Bisognerebbe riavvolgere il nastro fino a inizio stagione, dove la squadra cercava di essere propositiva e fare bene le cose dal punto di vista della qualità. Ci siamo meravigliati della classifica fino alla gara col Genoa, dove dovevamo fare punti, poi abbiamo cercato di mettere mattone su mattone, cercando di dare condizione ai tanti giocatori. Dispiace per Nuytinck e speriamo possa recuperare entro fine anno e non ne abbia per tanto”.