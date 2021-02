Udinese, Gotti: “Bravi a recuperare una gare complicata. De Paul super”

L’Udinese rischia grosso e vede gli spettri di una sconfitta pesante contro il Parma. Nel secondo tempo, però, sotto di due reti, la squadra friulana è riuscita a rimontare conquistando un importante pareggio.

LE PAROLE DI GOTTI

Il tecnico Luca Gotti analizza il risultato ai microfoni di Sky Sport: “Avevamo preparato la gara sugli aspetti che non avevamo fatto bene a Roma, dove avevamo preso gol subito. E qua abbiamo preso gol ancora prima, al primo cross. Siamo andati sotto ed è diventata difficilissima, bastava poco per creare praterie. Non siamo stati bravi a renderci pericolosi e creare palle gol. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa e, merito ai ragazzi, abbiamo risalito la corrente passo dopo passo, senza buttare il pallone in area a caso. Ci siamo creati i presupposti per rientrare nel match. De Paul è un giocatore forte che sta stupendo chi non lo vede lavorare tutte le settimane. Sia quantità che intensità a livello fisico. E’ sempre uno dei migliori. Sentiva la pressione dopo la settimana che abbiamo vissuto dopo la sconfitta di Roma. Cerco, per quanto possibile, di leggere quello che dice la partita. E’ difficile farlo a priori perché non sappiamo come si metteranno gli avversari. Sono cose che vanno valutate in base alle nostre caratteristiche. A volte ci prendi e a volte no. Oggi abbiamo mantenuto i giusti equilibri soprattutto nella ripresa”.