Udinese, Gotti: “Cerchiamo di esprimere un gioco di qualità, serve tempo”

Mister Gotti ha commentato ai microfoni di DAZN il ko contro il Milan: “Oggi non si è lesinato l’impegno – ha spiegato Gotti – anche se purtroppo prendiamo sempre gol e questo ci complica i piani. La partita oggi sembrava avviarsi verso un epilogo diverso, peccato perchè volevamo ottenere un risultato differente. Dobbiamo cercare di fare entrambe le fasi con equilibrio, per questo dobbiamo continuare a lavorare. Okaka? Dal mio punto di vista ha fatto un’ottima partita, ci ha fatto salire spesso e si è sacrificato. Ad un certo punto la partita è cambiata ed il Milan ci lasciava tanto spazio, la mia idea è stata quella di provar a sfruttare gli spazi con l’ingresso di Lasagna. La mia idea è di costruire il gioco con qualità e andando oltre gli schemi, è un’equazione non semplice da applicare e serve del tempo. Alcuni nostri giocatori non sono in ottime condizioni e dobbiamo proseguire il nostro lavoro con fiducia”.