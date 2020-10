Udinese, Gotti: “Ci è mancato solo il gol. Siamo in ritardo di condizione e con l’infermeria piena”

Luca Gotti, mister dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara persa dai friulani contro la Roma.

LE PAROLE DI GOTTI

“Pedro è tra i 3-4 giocatori più divertenti che abbia mai visto, mi dispiace che si sia sbloccato stasera ma non mi stupisce la sua qualità, non è mai fine a sè stesso. Ci è mancato il gol questa sera, in queste tre partite è andata così, tutto quello che poteva andare male è andato male. Dobbiamo ripartire da queste prestazioni, abbiamo creato sempre più occasioni degli altri. Siamo in ritardo di condizione e abbiamo l’infermeria piena. Sicuramente Pereyra e de Paul possono aiutarci, vedremo chi siamo a mercato chiuso. Sembriamo quelli del pre lockdown, conto sull’apporto di qualità dei tanti nuovi arrivati per ovviare al problema degli errori sotto porta. L’Udinese ha la caratteristica di lavorare sull’esterno e arrivare facilmente sul fondo, voglio continuare a mantenere questo tipo di gioco. Molina ha dato buone soddisfazioni, dobbiamo legare i nuovi arrivati con i giocatori che erano già qui per creare un blocco unico”. Così Gotti ha commentato il ko dell’Udinese contro la Roma.