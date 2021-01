Udinese, Gotti: “Ci siamo fatti tre gol da soli. L’infortunio di Pussetto è grave”.

Il mister dell’Udinese Luca Gotti analizza il ko di Torino ai microfoni di DAZN: “Oggi ci siamo fatti tre gol da soli, non è un problema di atteggiamento ma abbiamo sbagliato negli episodi e la Juventus è riuscita a sfruttare bene quei momenti. Normalmente non facciamo certi errori, abbiamo preso 4 gol ed è giusto star zitti. Siamo estremamente preoccupati dell’infortunio di Pussetto che sembra grave e il ragazzo sta male, stasera non riesco a vedere nessun bicchiere mezzo pieno. Normalmente siamo bravi e capaci di fare certe letture, faccio fatica a mandar giù questa cosa”.