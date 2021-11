Udinese, Gotti: “Ci siamo tolti la scimmia dalla spalla”

L'analisi del tecnico friulano dopo il successo contro il Sassuolo

Vittoria importante dell'Udinese oggi alla Dacia Arena contro il Sassuolo. Il tecnico friulano Luca Gotti, ha analizzato la prestazione della sua squadra: "Partita dai due volti con un primo tempo dove ci siamo smarriti alle prime difficoltà mentre nella ripresa abbiamo avuto un atteggiamento più consapevole delle nostre qualità. Ci siamo tolti la scimmia dalla spalla che stava diventando pesante, se vediamo in avvio di questa gara abbiamo lasciato spazi, non riuscivamo a mettere due passaggi di fila. Poi una volta andati in vantaggio siamo riusciti a fare quello che sappiamo, nella ripresa abbiamo giocato la nostra partita con una difesa solida e creando occasioni".