Udinese, Gotti: “Con lo Spezia uno scontro diretto. Ci manca la vittoria. Llorente…”

L’Udinese si prepara alla sfida di campionato con lo Spezia e mister Gotti alza la soglia di attenzione nei suoi ragazzi. “La classifica dice che è uno scontro diretto – esordisce l’allenatore dell’Udinese in conferenza- , più diretto di così non si può visto che i punti sono gli stessi. In settimana ho avuto l’impressione che la squadra fosse consapevole di questo. Astinenza da punti? Sicuramente ci infastidisce il fatto che la vittoria manchi da tanto. La classifica non ci soddisfa e pesa molto. Lo Spezia ha fatto un girone d’andata molto buono meritando tutti i punti che ha. Llorente? Bello vederlo quando si allena, dà molta positività”.