Udinese, Gotti: “Condizionati dagli infortuni. E contro questo Napoli…”

Il tecnico dei friulani analizza le ragioni della disfatta

Il tecnico Luca Gotti interviene ai microfoni di Sky Sport: "Avremmo potuto fare di più, ma abbiamo trovato un grande Napoli. Inoltre non eravamo in ottime condizioni a causa di tanti infortuni. Queste due componenti, la forza del Napoli e le nostre difficoltà, hanno prodotto il risultato di stasera. L'avversario di stasera mi è sembrato molto fresco, l'ho visto bene fino alla fine. La crescita di alcuni giocatori in questi due anni è stato uno degli obiettivi del club. Affrontare due o tre momenti di grande tempesta senza disgregarci è stato importanti. Stasera siamo andati incontro alla sconfitta più sonante. Mi dispiace perché questo gruppo ha risposto presente sempre. Non ho ancora capito cosa farò da grande... Il mio stato d'animo al momento è quello di chi ha perso 5-1. Sono estremamente dispiaciuto".