Udinese, Gotti: “Contro Atalanta, Verona e Inter ripetere secondo tempo di oggi”

Impegni molto tosti per il club friulano ma Gotti è fiducioso

Dopo la sfida interna pareggiata contro il Bologna, il tecnico bianconero Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Talvolta quando rimani con un uomo in meno gli altri dieci si sentono spinti a dare qualcosa in più. In questi 15 giorni di condivisione con la squadra quello dell'approccio è stato proprio il tema principale, non possiamo prescindere da un approccio di un certo tipo, che prima ancora di essere fisico deve essere tattico e mentale. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con una mentalità completamente diversa sotto questo punto di vista anche se eravamo già in dieci e la partita era diventata pericolosa. Alla fine prendersi un punto in queste condizioni non era né scontato né semplice e questo ci dà soddisfazione. Beto? Ha sicuramente delle qualità ma dentro ha qualcosa di diverso dagli altri, è spinto da una motivazione fortissima e da una grande voglia di migliorare, questo aiuta sia lui che tutti noi. Atalanta? La cosa bella è che ora ci troveremo contro Atalanta, Verona e poi Inter. Si tratta di squadre che giocano ad alta intensità e che ti costringono a tirare fuori quello che oggi noi abbiamo messo nel secondo tempo, quindi va bene così".