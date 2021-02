Udinese, Gotti: “Contro il Parma sicurezza e personalità”

L’Udinese domani affronterà l’Udinese e il tecnico friulano Gotti ha messo tutti in guardia sugli ultimi della classe: “Dobbiamo giocare con grande umiltà e rispetto dell’avversaria, ma anche con sicurezza e personalità rispetto a quelle che sono le nostre idee di gioco e le nostre qualità. Oltre a Gervinho, il Parma ha parecchi attaccanti molto veloci a sua disposizione. In questa settimana abbiamo lavorato molto sugli spazi da non concedere. Credo però che la squadra di D’Aversa abbia anche altre qualità: Kucka e Kurtic, per esempio, sono giocatori strutturati e di esperienza. Per i gialloblu la gara di domani sarà da ultima spiaggia. Può essere anche questa un’ulteriore insidia? Questa è la classica partita trappola, perché se si guarda solo la classifica si denota solo una squadra che sin qui ha raccolto poco, ma chi ha guardato le partite e conosce i loro elementi sa che hanno perso molte gare immeritatamente e dispone di diversi giocatori ricchi di qualità”.