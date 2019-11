Udinese, Gotti: “Dispiaciuto per il risultato, la gara sembrava nostra…”

E’ arrivato da poco il triplice fischio di Sampdoria-Udinese. Il tecnico dei friulani Luca Gotti commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Ovviamente sono dispiaciuto per il risultato. E’ una partita decisa dagli episodi. Si era messa sui binari giusti, anche se nel primo tempo avevamo concesso troppo. Detto questo, sembrava che stessimo incanalando la gara nei binari da noi voluti. La punizione concessa è stata un’ingenuità. L’espulsione ha complicato le cose. Sia il fallo della punizione che quello da rigore sono due ingenuità determinanti. Quagliarella era in una posizione poco pericolosa. Ovviamente non posso sostituire tutti i giocatori. Fatico a capire il primo giallo di Jajalo. Futuro? Le posizioni sono sempre le medesime. E’ chiara la disponibilità che ho dato alla società. Poi sarà la società a decidere come muoversi. Ho dato la mia disponibilità a gestire una fase di passaggio. Secondo me ci sono potenzialità ancora da esprimere. Siamo una squadra giovane, come dimostrato dalla partita di oggi. Dobbiamo imparare a esprimere le nostre potenzialità e a gestire le gare”.